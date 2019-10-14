基隆市知名景點情人湖風景區，幾年前頻傳有大型眼鏡蛇出沒，風景區管理處在重要路口設置警告標語，民眾要特別小心。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市知名景點情人湖風景區，幾年前頻傳有大型眼鏡蛇出沒，風景區管理處在重要路口設置警告標語，民眾要特別小心。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市知名景點情人湖風景區，幾年前頻傳有大型眼鏡蛇出沒，風景區管理處在重要路口設置警告標語，民眾要特別小心。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市知名景點情人湖風景區，幾年前頻傳有大型眼鏡蛇出沒，這幾年登山民眾更是暴增，人蛇接觸機會增多，最近又有眼鏡蛇盤據步道旁邊，有人甚至被追著跑，風景區管理處在重要路口設置警告標語，民眾要特別小心。

更有民眾走在基隆市情人湖風景區俗稱小環的環山步道之一，就在步道旁巧遇一條長約將近二公尺的眼鏡蛇，就盤踞在道路旁邊，只要看到有人接近立刻昂首備戰，所幸眼鏡蛇在對視一陣子後，發出嘶嘶聲響便往樹叢內離去，結束一場人蛇相遇的驚恐。

現場有一名帶著兩隻流浪狗登山的愛心婦女表示，自己每天都會來這邊遛狗，而情人湖因為生態保護良好，所以蛇類特別多，自己還曾經被眼鏡蛇追逐；在場的除草工人則說，同事都警告他們要小心毒蛇，但是可能是除草機聲音很大，驚嚇蛇類退開，所以它們還沒與蛇族正面遭遇過。管理區指出，因為情人湖地區的自然環境保育較優良，所以當地的鳥類、蛇類及其他動物種類都非常充足，登山民眾接近動物的棲息地不免會遭遇，並建議民眾若遇到，切勿做出輕率的行為、或大聲響的舉止，以免驚擾當地動物。

基隆情人湖在安樂區山上居高臨下，環境優美，林木蓊鬱，這幾年北海岸觀音山管理處接手之後，環境更是煥然一新，加上是免費入園，每天總是吸引大批各地觀光客前來朝聖，管理處貼心的在周圍豎立警告標語，所幸到目前為止都沒有意外發生。

(中時 )