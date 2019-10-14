李余典女兒宣布將脫黨與余天競爭 卓榮泰：仍努力化解 15:082019/10/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮為立委蘇巧慧輔選。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮，為立委蘇巧慧輔選，對於民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚，昨宣布將退黨參選新北市第3選區（三重）立委，與民進黨推派的立委余天競爭，是否象徵綠營鐵票區的分裂？卓榮泰受訪時回應，「我們會再努力化解。」 (中時 ) #民進黨 #卓榮泰 #立委 #李余典 #新北 #2020大選 #余天 也許您會感興趣 推薦閱讀 與民進黨重啟對談 時力秘書長：不會拿立委提名當籌碼 16:112019/10/11 政治 韓蔡民調下月黃金交叉？周錫瑋：絕對有信心 16:292019/10/12 政治 周痛批民進黨拿公帑綁樁 金額上兆 04:092019/10/13 政治要聞 肥貓口中的主權 04:102019/10/13 時論廣場 出席海外後援會 林飛帆：民進黨團結不是問題 11:042019/10/13 政治 游錫堃列不分區 卓榮泰：再討論 11:072019/10/13 政治 藍營下戰帖 卓榮泰：韓國瑜的戰場在高雄 16:352019/10/13 政治 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 14:562019/10/14 政治 政治熱門新聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 罷韓會成功？網估票數驚：有機會 - 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。