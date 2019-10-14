民進黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮，為立委蘇巧慧輔選，對於民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚，昨宣布將退黨參選新北市第3選區（三重）立委，與民進黨推派的立委余天競爭，是否象徵綠營鐵票區的分裂？卓榮泰受訪時回應，「我們會再努力化解。」

(中時 )