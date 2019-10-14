北市環保局號召市民動手撕除小廣告，滿30公斤可獲得獎勵，議員鍾沛君14日指出，接到不少人抱怨30公斤實在太多，根本很難達成，大家都興趣缺缺。環保局對此回應，已研議下修標準，只要1公斤就可換獎品，預計11月上路。

根據統計，2017年清除違規小廣告高達17萬141件，實際裁處652件、停話1136件；去年清除16萬9684件，實際裁處983件、停話1387件；今年至8月底止，清除13萬7659件，裁處787件、停話1053件。

鍾沛君今在警政衛生部門質詢指出，市府為了遏止違規小廣告亂象，祭出停話、設置廣告看板、即貼即撕等3招，但從數據看起來，真正實際停話裁處的案件相當少。

她說，廣告業者很多都是使用「王八機」，甚至有王八機業者強調「斷話包換」，成了另類保固，市府斷話的方式根本就一點都沒有用。

鍾沛君表示，她接到很多里長、民眾抱怨，市府推出的「即貼即撕」，竟然要收集到30公斤才能兌獎，根本辦不到，盼像新北市一樣下修兌獎標準。

對此，環保局長劉銘龍回應，已研議下修兌獎門檻，只要有1公斤就可到清潔隊分隊、幸福有里回收站換獎品，預計下月上路。

(中時 )