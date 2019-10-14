陳姓民眾停車前地上並未有收費停車格，且施工單位也未先公告欲施工，結果4天後返家發現車下多了兩格停車格，且收到1疊停車單。（陳育賢攝）

陳姓車主在不知情的狀況下，收到1疊停車單。（陳育賢攝）

成德路邊的停車格畫的大小不一，小到連小5門車都比停車格還長。（陳育賢攝）

新竹市政府交通處9日於成德路施畫路邊停車格，但1位車主在當天施工前將車停妥後就回南部休連假，結果13日返家竟發現車下竟多了2格停車格，且車上夾有多張停車單，怒指施工單位未先公告，讓他無辜要繳納多天停車費，可能還要吃上占用兩格停車格的違規罰單。

市議員陳啟源14日接獲陳姓民眾陳情，指9日當天清晨，成德路邊根本還沒有畫設停車格，也沒有通知公告要施工畫線，他將貨車停妥路邊後就回南部過雙十連假了。

未料，13日他返家竟發現他停車的成德路邊都畫上了停車格，他的貨車還剛好前後各一半停在兩格停車格上，貨車擋風玻璃上則夾著1疊停車繳費單以及1張「配合交通設施改善，敬請車輛配合移置」的通知單。

陳啟源表示，施工前包括議員、里長辦公室都沒有接到通知公告，哪有要施工了才通知要移車，而且才剛畫好線就直接收費，車主如果不想停收費停車格，根本來不及移車，另外該處停車格還畫的大小不一，小的停車格連5門小車都停不進，不知施工單位是如何畫線的，要求交通處限期改善並作事後補救，同時要嚴加控管施工廠商施工的品質。

交通處表示，一般路邊規畫停車格收費，都會先行公告收費方式與執行日期，但施作停車格畫線施工日則不須再行通知，不過，外包施工廠商一般都會視現場路況進行施工，對於陳姓車主在不知情的狀況下收到停車單，交通處會研究解決辦法，不會讓車主吃虧。至於停車格大小不一的情形，交通處已要求廠商立即改善。

(中時 )