1名聽語障礙陳姓夫妻，日前至台中市遊玩，因手機遺失到台中市警5分局四平派出所求助，當時值班員警洪偉程見2人慌張進入派出所，不斷比手畫腳，確認2人全是聽障人士，立即以筆談方式進行溝通，經查證陳妻遺失手機被人拾獲至文昌派出所，協助載送夫妻倆前往領取，讓2女放心。

四平派出所指出，當時一對男女神情慌張走進派出所，正在值班的洪偉程看著2人比手畫腳不知所措，洪員詢問下發現，原來該對男女係夫妻，2位均為聽障人士，不善手語的洪員見民眾著急模樣，請出筆紙溝通，才知道是遺失手機。

經了解，陳妻遺失手機報案，陳先生接獲通知要到派出所來領取，但可能因為手機掉了著急不已，沒有確認是到哪個派出所領取手機，加上又是從外地到台中來遊玩，剛好路過市警5分局，見建築物外觀新穎且專業的模樣，於是進來請求警方協助。

員警洪偉程協助回撥電話，並請警員林志豪協助載送該對夫妻前往該派出所領取遺失的手機，該對夫妻離開時雙手不停對員警豎起大拇指，並且往前彎曲，原來是對員警表示感謝之意。

(中時 )