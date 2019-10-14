2019新竹縣客家藝術節「客家藝起來」，19日將在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，搭配各鄉鎮客家大戲巡演，將可展現多元的藝文視野，縣長楊文科14日敲鑼為活動揭開序幕，希望鄉親走一趟新瓦屋，感受藝氣飛揚的客家表演藝術。

楊文科說，今年客家藝術節邀請在地傑出客家藝文表演團體、金曲歌手、日本高知表演團及客家大戲巡演團，並有客家文創手作市集、DIY體驗課程、免費嚐客家美食、戲在角落等，將帶給民眾滿滿的客家藝術體驗。

文化局長田昭容表示，今年竹縣客家藝術節下午2點至5點半的「草地音樂會」，有田屋北管八音團、新竹縣武術舞獅發展協會、獲2屆金曲獎客語專輯的黃子軒與山平快、日本高知國士舞雙團、阿提密斯室內樂團、新竹縣立交響管樂團、大新竹管樂團及巴雀藝術共襄盛舉，壓軸由築夢舞集帶來環境劇場「寮˙客庄」。

入夜後，晚上6點半開始，在禾埕廣場的「共下來寮鼓舞晚會」，由新瓦屋花鼓隊打頭陣，艸雨田舞蹈劇場、蕭迦勒及金臂勾樂團、築夢舞集、福爾摩沙舞劇場及藝想台灣，接續帶來多元、扎實的歌舞樂戲表演。

另外，傳統戲曲巡演活動，邀請國立台灣戲曲學院青年劇團、新樂園戲劇團、松興戲劇團、明華園戲劇團，從本月20日、26日及11月22、29日，分別在竹東、橫山、峨眉、寶山等4鄉鎮演出。

(中時 )