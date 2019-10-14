各劇團表演時間地點。（觀光局提供）

交通部觀光局為帶動小鎮深度旅遊風氣，將於周五起（18日）至12月7日間，舉辦一連串小鎮演出活動，包括國家劇院級戶外大型演出、藝術卡車秀、兒童立體拼圖贈獎遊戲，演出團隊包括唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、打狗亂歌團、臺灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團等知名團隊。交通部長林佳龍表示，將於五年內打造100個觀光小鎮，以達觀光立國目標。

今年是小鎮漫遊年，觀光局選出30個經典小鎮，搭配客家委員會所推薦的10大客庄，共40個特色小鎮加以行銷，為吸引國內外旅客到訪，觀光局將在10月18日至12月7日起於全台北、中、南、東各區共擇10個小鎮舉辦一連串的小鎮演出活動，包括3場國家劇院級戶外大型演出及7場藝術卡車秀，並於10場演出前各安排1場與兒童互動的立體拼圖贈獎遊戲。

林佳龍表示，我國小鎮都有特有文化，如宮廟、農特產等民俗傳統亮點，但這些都是靜態的資源，為讓觀光更有活力，特別邀請劇團共襄盛舉，注入動態的觀光資源，讓觀光旅遊不只好吃、好玩，還能欣賞老少咸宜的表演，他笑稱雖然今年經費不多，但往後會越來越多，「還能讓劇團有工作做」。

林佳龍指出，透過國旅補助結合小鎮漫遊，盼能吸引國人在秋高氣爽的好天氣出遊，且不只是走馬看花觀光，而是要深入在地感受，且特色小鎮不會只是一次性的，未來5年將協助地方政府，整合出100個地方小鎮，讓小鎮觀光更豐富。

觀光局表示，來台國際旅客中有8成為自由行、國人國旅有9成自由行，可見旅遊型態已大有改變，現在旅客不只會走訪大景點，更喜歡深入在地進行深度旅遊，因此打造小鎮品牌更是重要。紙風車劇團表示，我國有許多秘境，執得被更多旅客發現與探訪。

(中時 )