有黑道背景的知名直播主連千毅，因屢遭砸場、恐嚇，還傳出涉嫌賣假貨，甚至連花邊新聞也被起底，引發社會譁然。國民黨北市議員秦慧珠14日質詢，像連千毅這樣的「黑道變網紅」案例，北市有無掌握？北市警局長陳嘉昌答詢，連千毅在北市的3處營業處所已無營業，之前有查到其他2件幫派涉嫌網路直播，都已依組織犯罪條例移送。

秦慧珠詢問，北市有沒有像連千毅這樣，涉嫌賣假貨、恐嚇、嗆聲砸店、開槍互毆等案例？陳嘉昌答覆，有查到連在北市有3處營業處所，現在都沒在營業，之前有2件幫派分子涉嫌網路直播，均已依組織犯罪條例去移送地檢署，比如其中1件就有不法所得250萬元。

秦問，上游抓了，下游不管嗎？前2件都是有人檢舉，市警局有主動出擊嗎？陳嘉昌回應，目前成案就這2件，其他沒有了，至於幫派分子，警方都有全力掌控、監控蒐證，並持續追蹤，比如圍事酒店、地下錢莊也都有掌握，有犯法就辦。

(中時 )