林志玲2020年慈善年曆，10月9日開始於momo購物網網路獨家預購，不到一周預購近2,400本。

momo表示，與志玲姊姊慈善基金會合作義賣年曆邁入第5年，目前已累積售出超過6萬本，新年度年曆主題為「2020．愛您愛您！」，2020的尾數零，代表的是一個階段總結。此次慈善年曆推出桌曆套裝與掛曆套裝兩種款式，愛心價666元，透過momo購物網預購年曆，還可以獲得獨家限量好禮。

台灣第一名模林志玲。（圖／本報系資料照）

momo購物網在追求核心業務穩健發展的同時，亦積極響應企業社會責任。回顧momo x 志玲姊姊慈善基金會共同合作義賣的數個年頭，年曆義賣總數年年創下新高度，去年適逢志玲姊姊拍攝慈善年曆的第10年，momo繳出熱銷破7,000本的亮眼成績，共同為社會公益盡一份心意。

momo表示，歷年志玲姊姊慈善年曆扣除印刷及寄送費用，義賣所得全數捐給基金會所協助的對象，2020年將更關注兒童教育與醫療，協助身心障礙孩童早期療育及健康醫療，讓孩子有機會創造無限可能。

今年志玲姊姊慈善年曆主題為「2020．愛您愛您！」，提供了桌曆套裝與掛曆套裝兩種款式，桌曆設計上更有別於以往，特別訂製了木作相框，不僅具有更深的紀念性與收藏性，同時增添更多的生活感。兩款慈善年曆將由momo購物網網路獨家預購，桌曆套裝愛心價666元，內含訂製款相框桌曆、志玲姊姊隨身筆記本（不挑款乙本），以及時尚絢彩包（兩款隨機出貨）。掛曆套裝愛心價666元，內含限定珍藏版時尚掛曆、志玲姊姊隨身筆記本（不挑款乙本）。於momo預購獨家再贈羽毛筆，黑白兩款隨機贈送。

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