新竹縣衛生局為提升食安效能，推動「食品衛生安全標章」認證制度，今年通過評核的有122家餐飲業者，14日進行授證，縣長楊文科帶領業者揮舞食安標章大旗，象徵齊心齊力，一起為竹縣食品安全衛生把關。

衛生局並與農業處合作推廣「食材溯源」管理和「在地食材」使用，現場攤位展示成果。另在臉書「家家有標章，共下愛健康」粉絲頁，不定時推出好康抽獎活動，讓更多人認識食安標章，邀還未申請認證的餐飲業者加入。

楊文科表示，縣府從2011年起積極辦理餐飲衛生評核迄今，通過評核的共有1085家，其中「優級」777家，「良級」308家，提供民眾消費選擇，放心來竹縣安心吃美食。

衛生局長殷東成說，去年新竹縣推動食安五環政策，獲得全國六都以外的首獎，今年獲得授證的122家業者，在烹調作業場所、員工個人衛生、廁所管理、用餐場所及儲存環境品質等項目，都符合衛生標準，且具自主衛生管理能力。

殷東成指出，業者可將「食安標章」貼紙黏貼在店面明顯處，供民眾辨識，認證效期為2年，期間業者若發生食物中毒案件，或違反相關法令情事，將會撤銷其認證標章。

(中時 )