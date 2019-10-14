賴清德明宣布「蔡賴配」？ 卓榮泰回一句 15:282019/10/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮為立委蘇巧慧輔選。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮為立委蘇巧慧輔選，對於賴系台南市議員林宜瑾今上午透露，賴清德明天會在美國發表談話，意味「蔡賴配」即將成形，卓榮泰受訪時表示，「明天的事明天再說」。 記者繼續追問「真的會在美國宣布嗎？」，卓榮泰則回應，「這是總統的職責。」語畢後快速離去。 投票》藍綠互控 你覺得真正製作「芒果乾」的兇手是誰？ 林宜瑾籲請民進黨中央促成「蔡賴配」 (中時 ) #卓榮泰 #美國 #賴清德 #市議員 #台南市 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情 2020大選選情觀察－總統大選民調 韓蔡差距縮小 04:092019/10/10 話題觀察 宋楚瑜偕同黨籍市議員出席台北市府升旗典禮 08:132019/10/10 政治 綠猛轟韓國瑜請假 她拿賴清德例子狠打臉 08:442019/10/10 政治 胖卡首站到板橋 卓榮泰：讓張宏陸繼續努力 11:242019/10/11 政治 游錫堃列不分區 卓榮泰：再討論 11:072019/10/13 政治 卓榮泰批偷雞不著蝕把米 柯無奈：不用回應 11:352019/10/13 政治 藍營下戰帖 卓榮泰：韓國瑜的戰場在高雄 16:352019/10/13 政治 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 市議員批台灣燈會選址錯誤 市府：妥善規畫 15:042019/10/14 生活 賴在美演講 李退之：呈現與蔡關係及大選扮演的角色 14:532019/10/14 政治 政治熱門新聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 罷韓會成功？網估票數驚：有機會 - 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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