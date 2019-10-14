民進黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮為立委蘇巧慧輔選，對於賴系台南市議員林宜瑾今上午透露，賴清德明天會在美國發表談話，意味「蔡賴配」即將成形，卓榮泰受訪時表示，「明天的事明天再說」。

記者繼續追問「真的會在美國宣布嗎？」，卓榮泰則回應，「這是總統的職責。」語畢後快速離去。

(中時 )