衛生局派員至登革熱高風險蔡園周邊噴消。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市樹林區6日傳出首起本土登革熱病例，今再傳出第4起病例，新北市衛生局表示，感染者坡內里30歲男子，潛伏期間無國外旅遊史，平時活動以住家周邊為主，加上感染者住家位於樹林區前3例病例感染所在的坡內里風險菜園周邊，研判感染與該風險菜園有關。

衛生局調查，該男子8日出現發燒與肌肉痛，分別於當日及10月10日就醫，10月12日因身體出現紅疹與噁心嘔吐再次就醫，NS1快篩檢驗陽性，通報送驗後確診，目前在家休養防蚊隔離中，相關接觸者無症狀。

衛生局表示，已完成感染者住家戶內及周圍半徑100公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，定期針對該風險菜園進行長效性藥物噴消，要求菜園土地所有權人與使用人進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測，加強坡內里全里社區環境孳生源清除與預防性噴消。

衛生局指出，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，呼籲民眾有登革熱疑似症狀應盡速就醫。

(中時 )