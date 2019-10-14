中美上周的經貿磋商取得首階段協議。投行高盛認為，由於中美兩國沒有達成取消現有關稅的廣泛協議，離岸人民幣不太可能進一步大幅走強，

高盛發表最新報告指出，如果兩國能夠在上周的談判進展基礎上，繼續擴大戰果，並最終讓中美領導人成功舉行峰會，則新興市場貨幣有望繼續獲得支撐，但人民幣中間價與上周走強的離岸人民幣已經相當接近。

高盛指出，過去貿易緊張局勢的短暫停頓，往往最終結果是雙方風險再度升級，而不是停止貿易戰。如果分歧蔓延到更大的層面，包括技術、資金流動、移民和外交政策等，則尋求降溫的難度會更大。

高盛仍然預計，人民幣兌美元在3個月和6個月後跌至7.2元，但在12個月後回升至7.1元。

另外，新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong表示，對中美達成局部貿易協議的正面反應可能有限，離岸人民幣兌美元的升值不大可能超過7。他又稱，現有的關稅沒有取消 ，有關技術和資本流動等問題仍未解決。

(工商 )