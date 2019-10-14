中醫大新竹醫院副院長阮春榮（中右）和葉坤祥鄉（中左）等人宣傳「醫病溝通做得好，聰明就醫沒煩惱！」（羅浚濱攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院響應衛福部「病安活動週」，14日宣導醫護病三方支持「醫病溝通共享決策」，希望病人化被動為主動，積極參與自己有關的醫療過程，才能「醫病溝通做的好，聰明就醫沒煩惱！」

中醫大新竹醫院院長陳自諒指出，病人安全我會「應」，希望做到「3應」，分別是「響應、回應和反應」。病人誠實「回應」醫療人員詢問的相關問題非常重要，更希望能主動告知重要的健康狀況，像用藥、過敏、曾開過刀等，千萬不要諱疾不說。

病人若認為醫療人員的說明有不清楚，身體有任何不舒服的地方，或發現周遭有不安全的環境或狀況，主動「反應」給醫護人員知道，在服用藥物後若有不舒服，也要主動告知醫師、藥師或護理師醫療專業人員。

「醫病溝通做得好，聰明就醫沒煩惱！」中醫大新竹醫院響應病安週，昨起到19日上午9時到下午4時，只要在一樓大廳參加病安週活動，填完響應卡和問卷就能獲得1份精美禮品。

中醫大並安排16日和18日上午11時，分別在血液腫瘤科門診2F和外科門診1F舉行「病人安全我會應」醫病溝通講座，17日上午10時 在一樓大廳舉行「提升用藥安全」講座，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )