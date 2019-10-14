新北市府19日將在野柳漁港舉辦「鱻蟹宴」及多種好吃好玩活動，邀民眾到北海岸吃喝玩樂。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府19日將在野柳漁港舉辦「鱻蟹宴」及多種好吃好玩活動，邀民眾到北海岸吃喝玩樂。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府19日將在野柳漁港舉辦「鱻蟹宴」及多種好吃好玩活動，邀民眾到北海岸吃喝玩樂。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

秋天是吃蟹好時節，今年新北市府為推廣萬里蟹品牌，除了推出一系列好吃好玩的萬里蟹活動，更將於19日在野柳漁港舉辦「鱻蟹宴」，認購者席開80桌在港邊大吃螃蟹，現場還有限量100份的活蟹福袋開放搶購，以及捕蟹趣及海洋獨木舟等體驗活動，邀請民眾到北海岸吃喝玩樂。

新北市漁業處表示，2012年起將北海岸在地的花蟹、三點蟹及石蟳整合，打造「萬里蟹」品牌，在多年來行銷推廣下，已樹立口碑，今年「鱻蟹宴」將於10月19日中午12點在野柳漁港登場，席開80桌港邊開吃，一同慶祝萬里蟹豐收。

漁業處指出，「鱻蟹宴」本是由在地捕蟹船主為凝結萬里蟹捕蟹漁民，於每年10月下旬擇日辦桌犒賞自己及漁工的豐收慶，是在地重要漁業特色文化，近年為了拉近傳統產業與消費者距離，鱻蟹宴開始對外向民眾招手，邀請民眾來萬里野柳體驗在地漁村人情味。

19日活動除了鱻蟹宴，還有萬里蟹小市集、海洋教育與漁業體驗、萬里蟹胖卡巡迴、科技動感遊戲體驗等，還有限量感蟹福袋搶購活動，100份超殺價2斤399元，從當天上午10點30分開放搶購，10月19、20、26、27日上午8點30分在野柳漁港保安宮前廣場還可現場報名捕蟹趣及海洋獨木舟體驗活動。

(中時 )