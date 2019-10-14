傳國民黨總統參選人韓國瑜將在本週請假「拚大選」，競選辦公室發言人何庭歡今天表示，韓國瑜不會忘記擔任高雄市長該盡的責任，但該請假的時候還是要請假，並非利用行政資源來選舉。

據《中央社》報導，外傳韓國瑜將在16日請假全力拚總統大選，何庭歡今天接受媒體訪問時表示，「韓國瑜不會忘記擔任高雄市長該盡的責任，不會就此把高雄市政放下」，也不會把高雄市民的權益及所交付的責任放掉，但是該請假的時候還是要請假，並非利用行政資源來選舉。

對於韓國瑜到底何時要請假，何庭歡指出，韓國瑜現在有許多市政工作要完成，且國政跟市政要如何協調，相信韓國瑜在做好決定後會馬上公布對外說明。

但媒體追問，若韓國瑜請假就無法出席議會總質詢，何庭歡說，高雄市政府有很多優秀的部門，對於市政各項問題，相信都能很快做出適度回應。

對於蔡總統昨天回應媒體有關亡國感提問時表示，這是國民黨炒作出來的，這是不好的現象，是政治炒作。

何庭歡說，亡國感是蔡政府上任以來開始的，過去馬政府執政時台灣像漂亮果園，有100多個國給予免簽待遇，還可實質參與國際組織，但蔡政府上任後，果園慢慢被破壞，不僅邦交國連斷、兩岸關係緊張，只剩下芒果不斷成長茁壯。

她強調，「芒果乾是蔡政府自種、自產、自銷，到底人民想要的是以前欣欣向榮的果園，還是只有芒果成長茁壯的果園，相信人民會做最好的選擇」。

韓國瑜將請假拚大選 傳葉匡時代理市長

(中時電子報)