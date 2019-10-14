中華男足明天將於世足資格賽對陣世界排名44的「足球袋鼠」澳洲，由於雙方實力確有差距，《澳聯社》甚至以「東亞雜魚」（East Asian minnows）形容中華隊。中華隊門神潘文傑則霸氣的說：「雜魚明天就變鯊魚！」希望能將失球壓低在2球以內。

台澳上次在國際賽交手是2012年的東亞盃複賽，潘文傑當時第一次入選中華隊，是役並未上場，在場邊目睹澳洲狂灌8球。潘文傑坦承澳洲很強，說要不失球太誇張，但一定要將傷害控制到最低，不會讓對手輕易進球，他也用冥想的方式，用去年亞運的經驗來模擬對澳洲的可能場景。

「我有去想明天會有什麼球，像亞運對巴勒斯坦，對手也是有一個190公分的在那邊頂，」潘文傑說，當時他解圍後把球送出去，幾乎4、5秒就被對手搶回來，又壓上攻擊，中華隊的球幾乎過不了半場，「我想像對澳洲可能也是這種節奏。」

澳洲20歲後衛蘇特（Harry Souttar）對尼泊爾上演成年國際賽處女秀，就以198公分的身高攻入1球，還製造1顆烏龍球，面對可能的高空轟炸，潘文傑則打趣地說：「人家198只跳5公分高，我183可以跳15公分，加上門將還可以用手，高度差不多啦！」

(中時電子報)