蔡英文總統日前嗆「亡國感」是由國民黨炒作的政治議題，國民黨主席吳敦義今早也回擊，民進黨執政不管是「明獨」或「暗獨」，都會「以獨引統」，恐會引來中國大陸武裝統一；對此民進黨主席卓榮泰今下午在樹林受訪時表示，「如果堅持保衛國家主權和安全，會被做其他的聯想，那也沒辦法。」

卓榮泰說，民進黨現在就是要保衛國家的安全，沒有任何政治意識型態，這次除了要讓總統順利連任，更要達到「護國保台、國會過半」的目標，蘇巧慧就是最需要留在台灣的一席。

(中時 )