蔡恐引武統？卓：堅持保衛主權 被做其他聯想也沒辦法 16:022019/10/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰今下午在樹林受訪時表示，「如果堅持保衛國家主權和安全，會被做其他的聯想，那也沒辦法。」（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統日前嗆「亡國感」是由國民黨炒作的政治議題，國民黨主席吳敦義今早也回擊，民進黨執政不管是「明獨」或「暗獨」，都會「以獨引統」，恐會引來中國大陸武裝統一；對此民進黨主席卓榮泰今下午在樹林受訪時表示，「如果堅持保衛國家主權和安全，會被做其他的聯想，那也沒辦法。」 卓榮泰說，民進黨現在就是要保衛國家的安全，沒有任何政治意識型態，這次除了要讓總統順利連任，更要達到「護國保台、國會過半」的目標，蘇巧慧就是最需要留在台灣的一席。 (中時 ) #卓榮泰 #民進黨 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡談話搞兩岸全面對抗 陸涉台學者批「夠狠」 16:162019/10/10 兩岸 看完蔡英文國慶演說...周錫瑋強硬回擊了！ 16:162019/10/10 政治 大陸官媒批蔡激化對立 騙選票 04:092019/10/11 焦點新聞 林環牆再控：學生紀錄顯示LSE與蔡英文聯合說謊 14:512019/10/11 政治 斬釘截鐵 周錫瑋：蔡英文就是沒論文！ 15:572019/10/11 政治 農粉好羨慕！ 蔡英文餵吳怡農吃麵 19:202019/10/11 政治 肥貓口中的主權 04:102019/10/13 時論廣場 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 英批國民黨炒作亡國感 孫大千嗆鬼話 04:102019/10/14 政治要聞 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 14:562019/10/14 政治 政治熱門新聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 罷韓會成功？網估票數驚：有機會 - 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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