互聯網經濟已經成為大陸經濟增長的新動能。據中央財經大學中國互聯網經濟研究院、清華大學中國經濟思想與實踐研究院（ACCEPT）聯合公布的「中國互聯網經濟影響力報告（2019）」，2018年大陸互聯網經濟規模約為人民幣（下同）16.43兆元。

香港信報報導，報告從互聯網經濟在大陸的發展、互聯網經濟規模測算及其對大陸經濟的貢獻、大陸互聯網經濟快速發展的動因及問題與挑戰四個方面，全面評估互聯網經濟在大陸經濟版圖中的地位。

報告顯示，2018年大陸互聯網經濟規模約為16.43兆元，其中互聯網經濟基礎部分的規模為7.21兆元，互聯網經濟與傳統經濟融合部分的規模為9.22兆元，約佔2018年GDP比重的18.25％。

此外，互聯網經濟對通過各種互聯網產品和服務的上下遊產業鏈拉動，間接貢獻經濟增長的規模約為9.28兆元，約佔當年GDP比重的10.3％。2018年互聯網經濟對中國經濟增長的直接貢獻和間接貢獻合計為27.53兆元，約佔當年GDP比重的28.56％。

(工商 )