亡國感PK落選感！ 韓蔡陣營「酸溜溜」互嗆

國民黨、民進黨互指對方炒作「芒果乾（亡國感）」，總統蔡英文昨表示「這個亡國說，其實是國民黨炒作出來的」，引發議論。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆表示，選舉只剩亡國感？他認為當一個選舉，只剩「無法證明」的「恐懼感」的時候，這個選舉是悲哀的。

國民黨總統參選人韓國瑜日前在國慶演說中抨擊蔡政府，強調台灣人民不要亡國感，要的是安全感，蔡英文則回擊，安全感來自於團結、自信，不會來自對中國不切實際的過度期待，更指國民黨對內開砲無助於團結及面對兩岸問題。

黃暐瀚則在臉書指出，任何國家，如果有一位總統參選人，一旦當選之後，國家就會「亡」？這樣的參選人，不要說民眾不投給他，基本上中選會應該直接取消這樣的人的參選資格，怎麼會讓一個「將會導致亡國」的人當總統？

黃提及，蔡是如何連結「我當選，台灣主權獨立；韓當選，台灣變香港」？理據是什麼？何以證明？怎麼保證？當一個選舉，只剩「無法證明」的「恐懼感」的時候，這個選舉是悲哀的。未來的能源問題，怎麼處理？選A選B，國家的經濟可能會有什麼改變？兩岸將要怎麼走下去？該是帶領國家的總統，所必須跟民眾說明的。

他感嘆表示，結果現在什麼都不用多交代，怎麼讓台灣更好？不用說，反正只要指控，對方一旦當選，台灣就「亡蛋」了，就可以勝選。這樣的選舉，多悲哀？

(中時電子報)