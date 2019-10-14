大巨蛋案現正在台北市都審會審議，結果尚未出爐，但大巨蛋鈦板屋頂引發的光害卻意外成為討論重點，市議員許淑華及光復國小家長指出，目前該校已有超過四成以上的教室受到光害影響，進入教室被迫要掛起遮陽簾，但官方給予的答覆竟是「灰塵累積就不會反光」令人傻眼。

許淑華指出，柯文哲雖然表示大巨蛋交給專業委員審議，還強調針對大巨蛋「不放水、不刁難」，卻放下其他監督權。

許淑華表示，目前停工中的大巨蛋已經蓋得差不多，屋頂鈦板的光害也已危害到小朋友及周邊住戶安全，甚至連文創大樓都因此影響，市府都無法處理，甚至連過往車輛也受到光害影響，造成許多車輛安全疑慮。

許淑華指出，據她調查發現，目前光復國小受影響教室共有45間，在全校116間教室中就佔四成，但市府跟遠雄卻僅在教室加裝兩片窗簾，就無其他處理對策。

許淑華認為，遠雄宣稱鈦板折射率符合25％規範，但這規範只有針對一面，但大巨蛋屋頂共有四萬平方公尺鈦板，遠遠大於一面鈦板金屬的影響程度，她也建議，遠雄方面應透過貼反射膜、噴石頭漆等方式，改善反射陽光問題。

光復國小家長會代表指出，針對鈦板反光問題，遠雄也曾實際場勘過，並在10月1日透過體育局開協商會，但開會結果卻是未來「灰塵累積就不會反光」令人傻眼。他也質疑，在教室裡面有裝窗簾，但出到教室外，「遠雄會給我們太陽眼鏡嗎？」

其他家長則認為，25％反射率的標準是溫帶國家所制定，但台灣屬於亞熱帶家，日照強度不一樣，由於刺眼陽光會造成短暫失明現象，除了學童遊戲、在校受到影響外，路過機車騎士，計程車、公車司機也可能受到刺激失去視覺，引發事故誰來負責？他也質疑都審會應省視，關於鈦板的國際標準，是否合乎國內環境？

(中時 )