2019年第29屆亞洲棒球錦標賽今（14）日開鑼，首場比賽大爆冷門，信誓旦旦要拿冠軍的南韓隊與中國大陸隊打完9局3比3平手，比賽進入突破僵局制，大陸隊靠著南韓「再見失誤」攻下致勝分、大陸隊4比3打敗南韓。

南韓與大陸之戰打了大約3小時30分鐘，兩隊前4局都無法打開對方投手的壓制，沒有攻下分數，直到5局下，大陸隊第3棒楊晉揮出中外野深遠2打點安打，大陸隊2比0領先南韓。

打守俱佳的楊晉個人包下3支安打、而且守游擊大關屢接險球，他在7局下轟出1支陽春炮，讓大陸以3比0拉大領先比數；不到南韓在8局上一口氣追回3分。兩隊打完9局以3比3平分秋色。

比賽進入突破僵局制，南韓攻佔二、三壘後，被大陸隊連續解決出局，1分未得；攻守替換後，大陸隊第4棒代打王振亞揮出游擊滾地球，南韓游擊手李主讚失誤，大陸隊攻下致勝分。

大陸隊經過美國獨立聯盟100場比賽的洗禮，總教練任秋革認為，美國球員的球速150公里很普遍，這對大陸球員的打擊很有幫助，適應快速球，所以球員的打擊有了進步，不過還是要靠實戰比賽驗收，今天對上南韓總算得到印證。

(中時 )