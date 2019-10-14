45歲沈姓女子13日晚間駕駛汽車，行經高雄市旗山區義德街37巷口竹亮山莊旁山谷，因為對路況不熟，差點墜落山谷。所幸警方及時到場救援，避免一場悲劇發生。

旗山分局建國派出所副所長吳貴霖、警員劉宗諺於13日晚間7時38分巡邏時，接獲這個救命訊息，趕緊到場馳援。

警方表示，因為沈女對路況不熟，且汽車導航將她帶到山區死路。正當她準備將倒車回頭轉向時，由於山區燈光昏暗，未注意到後方為下坡處山谷。她打入R擋倒車，油門一踩，突然間汽車左後輪整個騰空在下坡處山谷，車輛騰空，搖搖欲墜。沈女欲哭無淚，趕緊打電話報案求救。

警方與消防隊到達現場時，先安撫沈女緊張、驚慌的情緒，並在附近找尋大塊平面石頭擋住汽車左後輪，避免汽車翻覆。同時，警消先請沈女從駕駛座下車，並立即派人進入駕駛座內，將該車成功駕駛出來。

經救護車消防人員初步檢查，沈女沒有受傷。對於這場驚魂記，沈女回過神後，破涕而笑，一邊哭泣著，一邊感謝警方的即刻救援。

(旺報 )