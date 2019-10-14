擁有天生的靈魂歌唱技巧被張惠妹讚譽『轉音小王子』、也曾憑藉超狂唱功在《天籟之戰》戰勝莫文蔚的R&B靈魂歌手-葉秉桓，即將於10/18(五) 在河岸留言西門紅樓展演館，舉辦『OPEN THE WINDOW』2019音樂會，正積極進行宣傳通告並爲演出內容燒腦；這次因所屬公司解碼音樂給足發揮空間，讓葉秉桓一手整合從演唱節目設計、音樂總監、海報視覺設計到週邊設計，因此短短一個多月瘦了將近4公斤。笑說：「原來這麼辛苦，多辦幾次我就瘦回標準體重了，比減肥藥還有效！」。

而先前葉秉桓曾透露會邀請演唱會的嘉賓，此次來頭不小，日前中國好聲音代表王力宏戰隊決選登上北京鳥巢舞台，呼聲極高的18歲的牙套女孩李芷婷以平穩的歌功勇奪第三名。兩人背景相似，因爲都戴著牙套參加中國好聲音，厲害的轉音技巧讓導師極為讚賞…等，讓芷婷一出現，網友紛紛說：「根本男版葉秉桓！」、「帶牙套的都麼會轉音嗎！」，熱烈敲碗看兩人何時可以同台互尬轉音功力。

李芷婷其實是葉秉桓的小粉絲，葉秉桓今年與芷婷在EZ5相會，葉秉桓就熱情邀請芷婷上場合唱〈一眼瞬間〉，芷婷開心的說：「我上輩子肯定做了一件大事才可以和偶像一起唱歌（雖然我在台上快被電暈！） 」。

芷婷參賽時期葉秉桓也曾偶而會訊息為她加油打氣，他說：「第一次聽到芷婷的聲音，腦中浮現了我的山間同年，她的聲音像是拉拉山間的小溪湍湍，蜿蜒的流水綿延，輕鬆自由劃過水中石縫那樣自然，並有著一股不造作的衝勁，是柔軟也是剛烈。當我知道她要去好聲音時，就知道她的聲音一定能感動評審，果真沒有叫人失望！」。

而演唱會的亮點除了嘉賓之外，樂手陣容也比尋常，其中不乏各天王天后御用級樂手老師，而鼓手更是來自日本超級天團SMAP的御用鼓手，這次遠道從日本來為葉秉桓演奏，堪稱近期史上最強Live演出樂手陣容。

葉秉桓創作新曲〈OPEN THE WINDOW〉也將於音樂會首唱，這次自己設計主視覺與限量的周邊商品，也將於音樂會當日販售，而此場音樂會也是葉秉桓這半年唯一場台北演出，結束後將動身前往上海EZ5長達半年，希望這場活動能與歌迷好好相聚。

葉秉桓『OPEN THE WINDOW』2019音樂會，於10/18(五) 河岸留言西門紅樓展演館，現正熱賣中，請洽詢：博客來售票或洽公館河岸/西門河岸。

(中時電子報)