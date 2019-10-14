雙北合辦亞運？新北：經費須中央支持 16:112019/10/14 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雙北合辦亞運討論中，新北市希望經費須中央支持。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今在北市議會指出，未來將用「雙北名義」共同合作申請2030亞運，新北市議員江怡臻14日質詢新北市教育局長張明文，張明文表示，北市有來拜會新北體育處，雙北市是共同生活圈，目前原則會先討論後再提到雙北平台，「樂觀其成」，也盼中央可以補助。 江怡臻指出，過去世大運模式，新北市主要是提供場地為主，參與不多，但亞運對雙北市非常重要的國際大事，希望市府能夠極力爭取。 (中時 ) #新北 #亞運 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北國慶升旗話題 名嘴這樣說 07:002019/10/10 政治 新北寶可夢活動 4天商機20億 01:182019/10/10 地方新聞 10企業投資新北 創445億商機 04:102019/10/10 地方新聞 國慶雙喜 新北85對新人登記 04:102019/10/11 地方新聞 爬山慶雙十 新北國慶趴不一樣 04:102019/10/11 地方新聞 藍全黨挺韓 黨代表12月新北誓師 04:102019/10/12 政治要聞 卓榮泰新北輔選 守防守線攻新戰區 12:352019/10/12 政治 蔡英文新北總部底定 將啟動組織戰 22:522019/10/12 政治 新北爆本土登革熱 疑菜園群聚感染 16:192019/10/13 社會 打通新北、基隆自行車道 預計明年與南港銜接 17:042019/10/13 生活 政治熱門新聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 罷韓會成功？網估票數驚：有機會 - 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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