台北市長柯文哲今在北市議會指出，未來將用「雙北名義」共同合作申請2030亞運，新北市議員江怡臻14日質詢新北市教育局長張明文，張明文表示，北市有來拜會新北體育處，雙北市是共同生活圈，目前原則會先討論後再提到雙北平台，「樂觀其成」，也盼中央可以補助。

江怡臻指出，過去世大運模式，新北市主要是提供場地為主，參與不多，但亞運對雙北市非常重要的國際大事，希望市府能夠極力爭取。

(中時 )