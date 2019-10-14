台灣知名主持人莎莎今天到台北城市科大以「自媒體行銷經驗分享」為題演講，她說，不少年輕人有網紅夢，雖然成功者只有鳳毛鱗角，她仍舊建議學弟妹要多方培養興趣、充實自己，找到自己有熱情的事一定會成功。

莎莎畢業自台北城市科大行銷系，在校期間即進入光鮮亮麗的演藝工作，經過不斷自我學習已成為家喻戶曉的藝人。她不只主持行腳、美食節目，也參與電視劇與電影配音工作，也擁有自創品牌，朝全方位角度經營。

莎莎今天回到城市科大演講，她表示，主持很多節目，也有經營社群媒體，把自己的動態分享粉絲，其中不免會遇到負評，也遇到刻薄的留言內容，「當下真的很沮喪，你可以在意，但要快速的消化」。

她通常會將找家人抱怨抒發情緒，接著會把所有的負評整理下來，一一的反省，如果她發現這些負評不是自己的問題，就不會在意，若是做不好的地方，就會改進。

尤其，她了解時下年輕人有著網紅夢，她認為，成功者雖只有鳳毛鱗角，但一時的失敗也不要馬上失志，再多充實後，未來也可能找到自己的發展，「最重要的就是找到自己有熱情的事」，像她對電視很有熱情，常跟著節目工作人員上山下海，很多人覺得這樣的日子很辛苦，她卻不覺得，因為自己熱愛其中，便能一步一腳印的走穩腳步。

城市科大行銷系主任沈青慧表示，20年前教莎莎時，就發現她是一個很努力的學生，當時她已經從事演藝工作，但是上課的時間幾乎不缺席，在學習的道路上並不輕忽，這便是她成為台灣知名主持人的成功之道，值得學弟妹們學習。

(中時 )