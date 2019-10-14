健身網紅BroFitness「阿Dain」原本身材健美，但為了不用當兵，決定犧牲「色相」，2018年8月整整增胖了20公斤，體重從原來的76公斤，暴增到97公斤，日前終於在臉書「爆怨公社」宣布可以不用當4個月替代役，但影片PO卻引來引起正反兩面熱議，有網友批評：「當兵雖然沒用，卻是中華民國男性應盡的義務」、「四個月也要躲！」，但另一派網友卻支持：「跟未來規劃比起來，這點犧牲真的不算什麼。」

阿Dain曾在影片中透露，他的法國籍女友為了他，將法國的學業休學１年留在台灣，可是最後仍須回法國，他對女友的付出感動不已，自己很想當兵，但打算大學畢業後到法國唸書工作，希望不要與女友分開，因為擔心大學畢業後會面臨兵役問題，阿Dain就決定增肥20公斤躲兵役，最後如願以償成功免役。

但Dain的作法卻引來不少網友狂酸：「免役是給那種真的有障礙的人在用的，你這種好手好腳的在躲什麼」、「免役就免役，低調就好又不是什麼光榮事蹟」、「免役有什麼好慶幸的」、「當兵雖然沒用，卻是中華民國男性應盡的義務」。

陽光男為了大學畢業赴法國與女友在一起，如願增胖成功免役。（圖／翻攝自YouTube／BroFitness）

另一派網友卻認為：「我覺得蠻有毅力的，這只是方法之一，沒有對錯」、「跟未來規劃比起來，這點犧牲真的不算什麼」、「每個人的目標不一樣，當兵可能從來不是他的目標」。

(中時電子報)