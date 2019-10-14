民進黨黨主席卓榮泰今下午2時許至樹林濟安宮，為第5選區立委蘇巧慧站台。（許哲瑗攝）

民進黨黨主席卓榮泰今下午至樹林為立委蘇巧慧站台，他信誓旦旦表示，新北市幅員遼闊、人口眾多，過去有民進黨執政經驗，又有現任優勢，明年大選以守住9席為防線，「其中蘇巧慧就是最堅強的衛冕者！」；此外卓榮泰也暗諷國民黨，「不要一天到晚不再自己的主戰場，亂下戰帖，做一些不知所云、無關重要的批評。」

今天是卓榮泰第4度造訪新北為立委參選人站台，受訪時媒體問及國民黨至今似乎仍無母雞拉抬，怎麼看對手情勢？卓榮泰說，民進黨最強母雞就是蔡英文總統，他只是黨的負責人，盡他的工作職責，至於國民黨當然也有母雞，也是非常努力在選舉，但各有巧妙、強烈不同。

卓榮泰話鋒一轉開始暗諷國民黨說，選舉就是要君子之爭，正面表達訴求，不要一天到晚不再自己的主戰場，亂下戰帖，做一些不知所云、無關重要的批評，應該要看誰能為國家主權帶來政策，且有實力做到。

媒體繼續追問，「所以你覺得國民黨是鬥雞、不是母雞？」，卓榮泰說，「不能這樣講啦！不然明天報紙又要登很大篇，他們都是很盡職的候選人。」

(中時 )