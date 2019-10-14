國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今天宣布，將由前新北市長周錫瑋、國民黨中常委姚江臨、以及國民黨立院黨團總召曾銘宗，3位藍營大咖出任韓國瑜競選總部副總幹事。

韓辦指出，曾擔任過台北縣長的周錫瑋擁有雙碩士學位，一直給外界能文能武的印象，他在台北縣長任內時成功治理淡水河，政績有目共睹，在台北頗具聲望；周錫瑋在初選後一路力挺韓國瑜，韓團隊也相中他的特質，特別商請周錫瑋來深耕基層，為選情加分。

而曾任財政部次長的現任立委曾銘宗，不但擁有財經專業背景，更從基層公務員一路打拚到現在，跟民進黨政府滿滿的空降「肥貓」相比，實力有目共睹；國民黨中常委姚江臨曾任台電工會理事長，一直相當關心勞工權益，理念和「莫忘世上苦人多」的韓陣營相符，未來也將在選戰中借重其長才。

韓競辦表示，現在國民黨內部各派人馬都已經集結起來、進行整合，相信透過強將們的加入，明年將成功下架民進黨，維護中華民國。

(中時 )