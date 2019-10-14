縣府社會處已開辦「預防走失-守護QR code布標(貼紙)」相關服務，但申領的民眾甚少。（警方提供／李金生金門傳真）

家住小金門的林姓8旬老翁出門後，就一直不見人影，家人急如熱鍋上螞蟻，警方據報到處協尋，次日晚間發現他獨自在金城車站圓環一帶徘徊，趕緊派員護送至水頭碼頭，由跨海來到的家屬帶回家，順利完成1天2夜的尋人任務。

金城分局烈嶼分駐所6日晚間接獲民眾報案，指稱高齡80歲的林姓老翁出門後，就一直不見回家，住家附近找遍仍不見人影，擔心他走失發生危險。

警方以當地有不少老人家會搭船到大金門，再搭公車到城區購物，到處走走打發時間，馬上通知轄區警勤巡邏全面協尋，但當晚仍毫無結果。

直到次日晚間8點多，金城派出所警員曾仁成、鍾明峰在金城車站圓環附近，發現有1名老人不停徘徊，車來車往十分危險，趨前詢問確認就是小金門走失的林姓老翁，趕緊通知家屬領回。

由於林翁身上還留有一些零錢，研判他可能一直在車站一帶，肚子餓了自己買東西吃，加上連日來天氣舒適，身體狀況還不錯。家人感謝警方協助，讓老人家平安回家。

金城分局長李益杰表示，台灣已邁入高齡化社會，金門地區老年人口數持續攀升，近年警方為民服務案件中，尋找失蹤、失智老人成為重要任務，因此已在社區治安會議和家戶訪查勤務時，加強宣導縣府社會處已開辦的「預防走失-守護QR code布標(貼紙)」相關服務，但申領的民眾甚少。

縣府指出，迄今年9月底為止，金門縣人口數為13萬9987人，其中65歲以上的老人為1萬8798人，占比約為13.4％，顯示人口老化益趨明顯，相關老人問題值得重視。

(中時 )