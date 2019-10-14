美國總統大選火熱開跑，民主黨最有可能出線的候選人前副總統拜登及其子韓特（Hunter Biden）近來屢屢成為美國總統川普的攻擊目標，除了指控韓特在烏克蘭國有企業洗錢，更爆料韓特在大陸投資基金公司大賺15億美元（約465億台幣），緊咬拜登父子貪腐，昨（13）日韓特終於打破沉默，宣布辭去渤海華美私募基金的董事會職務。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普7月底電話施壓烏克蘭總統調查競選對手拜登兒子在烏國涉貪一事，扯出「通烏門」醜聞，引爆民主黨人士發起彈劾調查，川普不受彈劾威脅，後續再緊咬韓特在大陸成立渤海華美私募股權基金公司，從中大賺15億美元，甚至直接點名，公開要求大陸國家主席習近平調查拜登父子。
儘管目前沒有任何證據顯示拜登或是韓特有任何不法行為，韓特仍在昨日打破沉默，宣布本月31日將會辭去渤海華美董事會職務，他也承諾，如果父親拜登明年順利當選美國總統，他將不會在任何外國企業中任職，或是進入董事會。
針對韓特突然宣布辭職一事，拜登競選陣營表示前一天有收到韓特方面的通知，不過事前並不知情，韓特也透過律師指出，自己是獨立從事這些商業活動，並且認為和父親討論這些事並不適當，也從未這樣做過。
據香港01報導，韓特是在2013年與友人在大陸合夥設立「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司」（BHR（Shanghai）Equity Investment Fund Management Company），並且於2013年12月在北京與大陸銀行家李祥生會面，不過他後來強調只是會見朋友。韓特一開始在公司的職位只是顧問，直到2017年才購入公司10%股份，價值42萬美元，韓特強調，至今從未因為加入董事會而獲得任何報酬。
根據渤海華美官網，該公司是一間跨境投資平台，受到大陸國家發改委和各級政府支持及協助，股東包括中國銀行、中國人壽、國家開發銀行等金融及實業機構。
(中時電子報)
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