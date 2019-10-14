美國總統大選火熱開跑，民主黨最有可能出線的候選人前副總統拜登及其子韓特（Hunter Biden）近來屢屢成為美國總統川普的攻擊目標，除了指控韓特在烏克蘭國有企業洗錢，更爆料韓特在大陸投資基金公司大賺15億美元（約465億台幣），緊咬拜登父子貪腐，昨（13）日韓特終於打破沉默，宣布辭去渤海華美私募基金的董事會職務。

前美國副總總統拜登次子韓特宣布辭去大陸渤海華美私募股權基金董事職務。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普7月底電話施壓烏克蘭總統調查競選對手拜登兒子在烏國涉貪一事，扯出「通烏門」醜聞，引爆民主黨人士發起彈劾調查，川普不受彈劾威脅，後續再緊咬韓特在大陸成立渤海華美私募股權基金公司，從中大賺15億美元，甚至直接點名，公開要求大陸國家主席習近平調查拜登父子。

儘管目前沒有任何證據顯示拜登或是韓特有任何不法行為，韓特仍在昨日打破沉默，宣布本月31日將會辭去渤海華美董事會職務，他也承諾，如果父親拜登明年順利當選美國總統，他將不會在任何外國企業中任職，或是進入董事會。

針對韓特突然宣布辭職一事，拜登競選陣營表示前一天有收到韓特方面的通知，不過事前並不知情，韓特也透過律師指出，自己是獨立從事這些商業活動，並且認為和父親討論這些事並不適當，也從未這樣做過。

據香港01報導，韓特是在2013年與友人在大陸合夥設立「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司」（BHR（Shanghai）Equity Investment Fund Management Company），並且於2013年12月在北京與大陸銀行家李祥生會面，不過他後來強調只是會見朋友。韓特一開始在公司的職位只是顧問，直到2017年才購入公司10%股份，價值42萬美元，韓特強調，至今從未因為加入董事會而獲得任何報酬。

根據渤海華美官網，該公司是一間跨境投資平台，受到大陸國家發改委和各級政府支持及協助，股東包括中國銀行、中國人壽、國家開發銀行等金融及實業機構。

(中時電子報)