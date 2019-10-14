▲縣長林明溱表揚金鑽石婚的佳偶，並逐一與佳偶們合影留念。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱除表揚金鑽石婚代表，也公開表揚南投縣長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表。（楊樹煌攝）

南投縣今年度金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨各類楷模表揚大會，今14日在九族文化村舉行，首梯次有包括魚池、草屯、竹山、鹿谷、國姓、中寮及仁愛鄉等7個鄉鎮，600多對結褵超過半世紀的銀髮夫妻參加。

南投縣長林明溱除到場表揚所有金鑽石婚佳偶，並與中寮鄉鑽石婚代表廖三郎、李寶瓊夫婦，一起點亮喜燭、並切蛋糕，見證銀髮佳偶們不離不棄、相互扶持的情感。

林縣長表示，每年重陽節縣府都會舉辦金鑽石婚表揚，讓攜手走過50年以上的佳偶長輩，藉此機會到戶外踏青，留下人生美好回憶，他表示結婚要達50年，極為不易，夫妻間相處之道就是要互相包容體諒，成為子孫最好的生命典範。

南投縣今年度結婚70年以上的白金鑽婚友37對、60年以上的鑽石婚有430對、50年以上金婚的有899對，總共1,366對結婚50年以上夫妻，縣府特別招待暢遊九族文化村，並搭乘纜車欣賞美景與用餐。

會中除表揚金鑽石婚代表外，也公開表揚南投縣長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表，表達對縣內長輩們的敬意。

來自中寮鄉的廖三郎、李寶瓊夫婦，結婚已達60年，高齡80歲的老夫老妻相處和諧，有志一同的說生活簡單、每天吃飽睡飽就是長壽的秘訣，目前與兒子同住，每周二、四都會去社區關懷據點用餐、運動，生活過得很充實。

今天的婚慶活動，包括魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長丘埔生、中寮鄉長廖宜賢、鹿谷鄉長邱如平、仁愛鄉長夫人李淑芳都到場見證，並與各鄉鎮鑽石婚代表及各類楷模合影留念。

(中時 )