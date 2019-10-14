台北市信義區14日下午傳出疑似肇逃車禍，下午近2時，1部自小客車於虎林街及松德路一帶擦撞1部行進間的機車及2名行人，造成3人受傷。其中60歲婦人步行遭撞，頭部重創，意識不清送北醫急救。肇事駕駛已逃離現場，信義警方正調閱監視畫面追查其身分，釐清肇事原因，調查有無酒駕。

送醫包括29歲女機車騎士，意識清醒，送忠孝醫院；行人2名，59歲婦人意識清醒，送忠孝醫院，另名60歲婦人頭部外傷，合併有耳漏鼻漏症狀，意識不清，送北醫急救，護理師已通知醫院啟動創傷小組準備急救。

(中時 )