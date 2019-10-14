北市信義區肇逃車禍 婦人傷重意識不清 16:352019/10/14 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市信義區汽車追撞1婦人命危送醫。（圖/Google Map） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區14日下午傳出疑似肇逃車禍，下午近2時，1部自小客車於虎林街及松德路一帶擦撞1部行進間的機車及2名行人，造成3人受傷。其中60歲婦人步行遭撞，頭部重創，意識不清送北醫急救。肇事駕駛已逃離現場，信義警方正調閱監視畫面追查其身分，釐清肇事原因，調查有無酒駕。 送醫包括29歲女機車騎士，意識清醒，送忠孝醫院；行人2名，59歲婦人意識清醒，送忠孝醫院，另名60歲婦人頭部外傷，合併有耳漏鼻漏症狀，意識不清，送北醫急救，護理師已通知醫院啟動創傷小組準備急救。 (中時 ) #意識 #婦人 #急救 #醫院 #忠孝醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 先生酒駕被逮 婦人攜子自殺獲救遭判刑 13:502019/10/10 社會 印尼最高治安首長遇攻擊 腹膜遭刺傷 16:432019/10/10 國際 雙十國慶日 吳東進「誕生」為帛琉The Oldest新寶寶 17:222019/10/10 政治 85歲老婦獨駕搬運機 遭壓車底警消搶救 15:292019/10/11 社會 台三線嘉義段 騎士墜20公尺深谷亡 20:192019/10/12 社會 樹林柑園二橋 20歲妙齡女騎士自摔爆頭亡 07:562019/10/13 社會 吃飯喊不到人 8旬婦巡園失足溺斃 16:332019/10/13 社會 驚 鼻頭角雙人遭浪擊落海送醫急救 19:332019/10/13 社會 疑趕交通船 馬祖女學生騎車自摔1死3傷 22:152019/10/13 社會 12歲女不明原因8樓墜落命危 10:202019/10/14 社會 社會熱門新聞 半夜哺乳 抱在懷中吸奶的竟是祂...想放開卻動彈不得 - 萬象 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男同事line人妻「吃肉棒」 法官嘆「無力感」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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