台中電廠南側堤防觀鳥平台附近工寮14日下午傳出火災，台中港務局消防隊前往搶救，工寮裡驚見1具焦屍，消防隊鑑識人員正進行蒐證中。台中市警察局烏日分局麗水派出所表示，焦屍已難以辨識性別及身分，且工寮已被燒到全毀，全案目前正在調查中。
據了解，台中電廠南側堤防傳出雜草燃燒，風勢助長火勢燃燒猛烈，消防隊到場搶救發現有幾間工寮被燒毀的面目全非，在被燒燬工寮內赫見一具焦屍。警方表示，工寮位處於沙灘附近，風勢強大，附近人煙稀少，至於工寮等相關所有人，警方目前仍在追查比對中。
至於焦屍身分，警方表示，因焦屍已難辨認性別及身分，連工寮都被燒得面目全非，難以判斷原本室內空間陳設，且並未發現留有相關身分辨識物品，全案警方正進一步追查中。
據現場救災指揮官回報，現場為電廠南側堤防雜草燃燒，估算約4間工寮遭燒燬，燒燬工寮內發現一具焦屍，身分由警方查證中，火場總燃燒面積約6000平方公尺。
(中時 )
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