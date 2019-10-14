中國附醫14日舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」衛教活動巡迴展，由中國附醫內科部副部長夏德椿、台灣全癌症病友連線理事長林葳婕胸腔內科主任涂智彥（由左而右）等人共同揭幕。（馮惠宜攝）

咳嗽兩個月竟然已是癌末，台中市一名47歲男子三年前因咳嗽兩個月轉診到中國醫藥大學附設醫院，未料一檢查就是肺腺癌4期，且已有骨轉移，男子相當錯愕，因為他不菸不酒、作息正常，又無家族史；幸經基因型別檢測，發現是較罕見的ALK基因突變，經接受健保給付標靶治療，腫瘤縮小，期間他仍能正常工作，今年9月還帶著全家到義大利旅遊。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿指出，肺癌危險因子包括空汙、抽菸、烹飪爆露、基因遺傳等；中國附醫胸科外科主任涂智彥說，該男子沒有遺傳史，又相當重養生，飲食正常、規律運動，還不熬夜，沒想到竟咳嗽兩個月檢查就是第四期肺腺癌。

涂智彥說，過去基因篩檢只要EGFR陰性，只能以化療治療，隨醫療進步，目前針對ALK、ROS 1及BRAF等都有不錯的標靶藥物可用，尤其健保也已開放給付，這名患者罹患的這種型別ALK基因突變肺癌，僅佔肺非小細胞癌4％到6％，透過第一代、第二代標靶藥物接力治療男子肺部腫瘤已從2.5公分縮小到0.5公分，且骨骼酸痛症狀已緩解。因治療副作用少，患者生活品質佳，他樂觀抗癌，還帶著全家到義大利旅遊。

中國附醫14日在急重症大樓1樓大廳，舉辦「罕見肺癌不擔心、精準治療不肺心」衛教活動巡迴展，涂智彥現場分享罕見肺腺癌末期患者接受標靶藥治療成效。

(中時 )