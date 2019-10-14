林周義／台北報導

疾管署今公布國內新增1例本土登革熱病例，個案為新北市樹林區一名30歲的男性，8日出現發燒、肌肉疼痛的症狀，二度就醫後確診感染登革熱，為當地菜園群聚第4例。因當地仍有民眾未澈底清除底盤積水，疾管署提醒民眾落實巡、倒、清、刷，防範疫情傳播。

疾管署副署長羅一鈞表示，樹林區坡內里該名30歲男性，活動範圍以跩周邊為主，因其住家鄰近坡內里風險菜園，研判在當地感染的可能性較高。截至目前，該菜園群聚感染個案已累計4人。

樹林坡內里鄰近山區，有多處菜園，當地部分住戶有種植花草習慣。近日衛生單位查核後，雖大多數住戶已將盆栽移除或倒置，但仍有部分民眾未澈底清除底盤積水，疾管署呼籲當地民眾配合防治，落實巡、倒、清、刷，防範疫情傳播。

為因應這起群聚，疾管署與新北市政府已安排防疫人員於個案居住地、風險菜園周邊加強戶內外孳生源調查、清除及化學防治作業，並擴大疫調。本起群聚將持續社區監測至11月11日。

截至目前，國內共累計98例本土登革熱病例，其中高雄市57例、台南市31例、新北市6例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有419例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

近日受東北風影響，北台灣可能出現短暫降雨，疾管署提醒民眾，目前仍是病媒蚊活躍期，應加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

(中時 )