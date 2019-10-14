工人挖破管線 新北八里中山路瓦斯嚴重外洩 16:272019/10/14 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因施工人員不慎挖破瓦斯管線，現場洩出濃厚瓦斯，警消獲報趕抵現場，已出兩道水線做水霧防護（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因施工人員不慎挖破瓦斯管線，現場洩出濃厚瓦斯，警消獲報趕抵現場，已出兩道水線做水霧防護（翻攝照片／戴上容新北傳真） 新北市八里區中山路一段189巷14日下午2時許，因施工人員不慎挖破瓦斯管線，現場洩出濃厚瓦斯，警消獲報趕抵現場，已出兩道水線做水霧防護，瓦斯公司也於下午3時許關閉瓦斯管線開關並緊急到場協助處理。 (中時 ) #瓦斯 #管線 #現場 #八里 #挖破 也許您會感興趣 推薦閱讀 氣喘吁吁敬佩蔡依林 04:102019/10/10 娛樂新聞 北市信義區住宅區驚傳大火 上百住戶撤出 21:522019/10/10 社會 怕！民宅惡臭難聞 警破門驚見兩焦黑腐屍 08:032019/10/11 社會 雄安建設遭疑緩慢 韓正奉習近平指示現場督戰 12:232019/10/11 兩岸 85歲老婦獨駕搬運機 遭壓車底警消搶救 15:292019/10/11 社會 嘉義竹崎發生轎車撞電桿 車頭全毀 18:422019/10/11 社會 新市工廠倉庫火警 木屑、油泥引大火 21:222019/10/11 社會 蔡英文國慶晚會人氣高？網狂諷：眼睛業障重 01:112019/10/12 政治 大佛遇到莫札特 洪啟嵩唱採蓮曲 04:102019/10/12 藝文副刊 中小企業未來靠水電瓦斯費也可向銀行借到錢 14:462019/10/14 財經 社會熱門新聞 半夜哺乳 抱在懷中吸奶的竟是祂...想放開卻動彈不得 - 萬象 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男同事line人妻「吃肉棒」 法官嘆「無力感」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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