因施工人員不慎挖破瓦斯管線，現場洩出濃厚瓦斯，警消獲報趕抵現場，已出兩道水線做水霧防護（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市八里區中山路一段189巷14日下午2時許，因施工人員不慎挖破瓦斯管線，現場洩出濃厚瓦斯，警消獲報趕抵現場，已出兩道水線做水霧防護，瓦斯公司也於下午3時許關閉瓦斯管線開關並緊急到場協助處理。

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