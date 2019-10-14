【旺董 蔡衍明 Q&A 11】《和平統一？兩岸使者？教育方式？台灣在中美之間？年輕人怎麼辦？》- 真道理性，真愛台灣

旺董蔡衍明延續前幾集的Q&A，今（14）日回答一些觀眾的問題，包括「學歷重要嗎？」「有什麼方式能和平統一？」「旺董可以當和平使者嗎？」「父母對的教育方式是什麼？」「如何讓台灣年輕人更有自信？」「台灣在美國和中國之間的關係」。

有一位吳先生表示：「請問，有什麼方式和想法，能讓兩岸和平統一？」

旺董蔡衍明回答下：

「我個人覺得，統一這個程序，到底是怎麼樣叫統一？統一的歷程，什麼叫作統一？我覺得，大陸應該也是還在研究。

我要說的是，我常在講，我們要怎樣讓大陸放心，我個人認為，這是我個人的想法，韓國瑜不一定跟我一樣的想法。我認為，我們先認同自己是中國人，大陸都是自己的同胞，然後呢，把這個課綱（去中國化）先把它拿掉，我覺得這樣子的話，讓大陸先放心。

我覺得這個就是統一的第一步，你有第一步的走下去，這樣你才有辦法有心靈之間的交流。將來呢，能得到大家真正的互信。

但是呢，我們也要把我們自己2300萬人，這幾十年來過的這種生活跟想法 （讓大陸了解），我覺得大陸應該都能夠充分理解，你要把我們（台灣）改變到那裡去（和大陸一樣），怎麼可能！他們也知道做不到。

而且呢，習主席也曾經說過，心靈契合、和平統一。心靈契合，就像我上次講的，以我們台灣話來講，就是等你心甘情願再來統一啦！但是在這個前提以前，我們就讓他們放心就好了！」

另外有一個台北人陳先生問，「你能不能當一個和平使者，可以跟國民黨、民進黨，包括和共產黨，討論這些問題？」

旺董蔡衍明回答下：

「第一個，我跟各位報告，我沒有那個資格，我只是一個生意人，加上我算是一個媒體人，當然有一些影響力。

但是呢，你要知道，包括大陸，他們這邊都比較注重政治人物，所以應該是我們盡量讓像韓國瑜或是將來蔡英文也好，他們才有這個資格去跟大陸溝通。

但是大陸可能會認為，他們的形式，你至少要認同是自己人（中國人），才會跟你溝通，可能他們這方面的想法，我們台灣人有人會接受，有人不會接受。

所以，我只是跟你提醒說，我是沒有這個資格去做這些事情。要不然我也很想（當和平使者）。

但是呢，我對政治沒興趣，我也不想做什麼政治人物，但是媒體就好像有介入一點政治，但是我只是盡我個人的一份力量，我希望兩岸好！」

(中時電子報)