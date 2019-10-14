今年是228事件72週年，1948年加入中國共產黨台灣省工作委員會、也是中國統一聯盟推動者之一的陳明忠，過去曾積極推動「兩岸和平統一，反對台獨」。近期傳出病危，親朋好友都為他集氣，希望陳明忠能渡過難關。

陳明忠先生出生於1929年，因此在16歲之前，他體會過台灣的日殖時代。據他所描述，雖然他們家是地方上的大地主，與日本政府的關係也不算差，不過陳明忠很快就體會到，當時人與人之間是不平等的。高雄中學的日本學生高傲囂張，經常譏笑他是「清國奴」，而台灣人則是以「日本狗」這種字眼私下回罵日本人。

後來時間來到「二二八事變」期間，陳自述前往埔里找朋友之際剛好遇到二七部隊，並加入其中的敢死隊，在埔里的烏牛欄之役中最後一人離開戰場。陳明忠自述光復以後，看到「祖國的政府」這麼糟，才了解到，原來祖國有兩個：一個是共產黨的紅色祖國、一個國民黨的白色祖國，既然壓迫我們的是國民黨，是白色祖國。於是就開始向左轉，向共產黨靠攏。

陳並於1948年3月2日加入中共台灣省委，入黨的地點則是在台中陳福添的家裡。陳明忠後來也解釋，228事件一直被過份誇大，許多的悲情描述根本就不符事實。

(中時電子報)