安妮、阿松等藝人近日參加衛視中文台《一袋女王》，來賓們分成兩派討論，「旅行到底要跟團？還是自由行？」安妮認為自由行可以讓人學會獨立自主，她曾經和朋友去印度恆河玩，要搭機返回德里的小機場只有2個登機門，安妮等了半天才發現飛機從另外一個登機門飛走了，讓她當場在機場先哭半小時，再多花3萬元不斷轉機8小時，才順利回台。

安妮也在節目中，分享跟團的缺點，她有次跟團到峇里島玩，其中一個行程是觀光購買珠珍項鍊，到了現場發現導遊跟店員眉來眼去，同團其他人也覺得東西還好，不想再逛下去，安妮當場就跟導遊抗議，導遊只好帶團離開到下一個景點猴子森林，但在車上導遊什麼注意事項都沒交代，就放大家下車。

安妮（右）喜歡自由行。（衛視中文台提供）

安妮下車後雖跟猴子玩得開心，卻意外被咬了一大口，上車跟導遊講，對方只要她擦藥就好，她晚上將傷口在臉書分享，網友驚覺不對勁，立刻要她去急診，沒想到就醫後緊急打了6針，回台還要每月打1針，連打半年針，她無奈地說：「猴子身體病毒很多，但導遊竟然都沒事先提醒。」

(中時 )