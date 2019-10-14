雪莉。(取自雪莉IG)

前SM女團f(x)成員雪莉（崔真理、Sulli）驚傳於家中身亡，目前韓國警方仍在確認中。據京畿城南水井員警署透露，今下午4點半左右，在城南水井區某公寓內，經紀人發現雪莉身亡，於是向警方報案，在確認有無遺書的同時，也同步調查事件原委。

韓國女星雪莉曾是女團f(x)成員，2015年退團後，改以演員身分繼續在演藝圈活動，並在今年6月中發行單曲。韓媒今日突然驚爆25歲雪莉於京畿道城南市家中被發現身亡，被經紀人發現報案，目前警方仍在確認死訊。

另外，更有韓媒報導，指經紀人因為昨13號晚間6點半與雪莉最後通話後，就一直連絡不上雪莉，因此才去家中找人，發現雪莉身亡，更稱雪莉平時就罹患了嚴重憂鬱症。

網友們得知也希望消息為誤傳，「不會吧，喜歡了這麼多年的sulli」、「之前一直傳雪莉放飛自己是因為經歷了太多的事情，希望自殺是假消息吧，太心疼這位漂亮小姐姐了，一定要安好」。

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