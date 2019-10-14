喜多川歌麿-教訓親之目鑑 俗云 惡女。(圖/時藝多媒體提供，註授權句"©Nakau Collection")

東洲齋寫樂-二世嵐龍蔵所飾放貸人石部金吉。(圖/時藝多媒體提供，註授權句"©Nakau Collection")

歌川國芳-相馬古內裏。(圖/時藝多媒體提供，註授權句"©Nakau Collection")

今年是葛飾北齋逝世170年，時藝多媒體規劃舉辦浮世繪展，限時推出展覽單人門票買一送一優惠，以實際行動紀念藝術大師。

葛飾北齋生於日本江戶時代後期，從19歲至90歲之間創作無數，自稱「畫狂人」。繪畫用色對比鮮明、構圖新穎，兼容並蓄的風格意境幽遠。北齋創作題材非常廣泛，包含美人畫、歌舞妓畫、花鳥畫等，亦曾經替小說創作插圖，包括《水滸傳》及《西遊記》這兩套中國名著。北齋一生鍾愛日本富士山，以山岳不同角度為樣貌題材，創作了系列風景畫《富嶽三十六景》，並憑此名聲遠揚，其中《凱風快晴》和《神奈川沖浪裏》更成為藝術經典流傳至今。美國《LIFE雜誌》曾評選葛飾北齋為千年之中最具貢獻的100偉人之一，讚揚其深刻的影響力持續至今，影響世界文化深遠。

時藝明年推出「江戶風華-五大浮世绘師展」，以葛飾北齋為代表，展出逾百幅經典浮世繪作品，跨越百年時空，帶領觀眾一探世界藝術史上的和風瑰寶。配合時藝售票全新上線，推出獨家早鳥票優惠，只要線上輸入折扣碼購票，即可享單人票買一送一。另有「我把動物Fun大了! 霍夫曼的療癒動物園」大展，也同步推出半價優惠。詳情請上時藝官網查詢（https://www.mediasphere.com.tw/）。

「江戶風華-五大浮世绘師展」2020/1/18-4/19 中正紀念堂1展廳盛大展出

購票輸入「ukiyoe2020」即可享門票買一送一優惠。

(中時電子報)