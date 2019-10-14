據行政院主計總處調查，青年所得創新高，未滿35歲以下青年，平均年所得54.37萬元，2018年所得收入者平均年所得65.58萬元。(報系資料照)

據行政院主計總處調查，青年所得創新高，未滿35歲以下青年，平均年所得54.37萬元，2018年所得收入者平均年所得65.58萬元。但國內實際有高達300多萬勞工月薪不到3萬，網友看到35歲以下青年，平均年所得54.37萬元，紛紛瘋狂吐槽「對不起大家，我拉低了水平。」

據行政院主計總處調查，按所得收入者年齡層分析，未滿30歲者171.93萬人，平均年所得47.28萬元；30至34歲128.49萬人，平均年所得63.86萬元，年增3萬4566元，均為歷年新高。而未滿35歲者平均年所得54.37萬元也創歷史新高，另35至39歲者155.53萬人，平均年所得70.01萬元，年增9913元，創近11年新高。

有網友在「●【爆廢公社公開版】●」轉發新聞，該網友說「原來35歲以下年均所得有54.37萬啊！我做便利商店大夜班，月休8天，一個月領3.5萬，一年才42萬！我對不起大家，拉低了平均所得。」

網友留言吐槽「政府的幹話....你信?」、「應該是在說綠營所得吧~」、「是那位富家子弟也加進來做平均了 XD」、「没達到都算低收麻 可以申請補助麻」、「35歲以下…呃，這就猛了43000」、「我一年有54萬？這麼高哦，不夠的政府補足？是嗎？」、「三年前抱怨低薪可以，現在會有人指責是你能力不夠」、「政府的幹話....你信?」、「月薪沒超過五萬的 [去跟你老闆要!]」、「是靠這半年foodpanda拉高的嗎?」、「這就跟你爹娘平均有一顆睪丸一樣北七」。

但也有網友說「就算今天平均提高到70萬你也可能會沒感覺，但不代表別人沒有」、「這樣有很高嗎?」、「年所得這樣不多啊」、「笑死一堆不努力 沒錢在怪政府」、「們公司的也有喔~而且都超過很多...我們都是工程師...我們有專業無可替代..但是我們必須在國外上班..犧牲掉與家人相處的時間...我們有犧牲有努力..」、「給那些沒達標的人別說假數據，要領高薪你憑什麼技能？我女友護理師都輕鬆達標了，志願役簽下去二兵一年都快五十萬了」、「寫太低了我知道有間公司待遇不錯做離案風電的得標九千多億可以拉高平均所得」。

(中時電子報)