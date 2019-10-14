第29屆亞洲棒球錦標賽的中國大陸隊旗開得勝，首戰以4比3力克南韓隊，年僅21歲的游擊手楊晉個人包下3打點，包括個人在國際賽、也是對戰南韓的第1支全壘打，成為大陸隊贏球的大功臣。

台中洲際棒球場是楊晉的幸運地！2016年亞洲青棒賽的大陸與中華隊之戰，楊晉曾經揮出1支2打點安打，讓大陸隊以2比1超前中華隊，雖然最後中華隊以6比3贏得比賽，但是楊晉的深遠安打讓中華隊一度頭皮發麻。

如今事隔3年楊晉又回到洲際棒球場，同樣以強力打擊讓對手吃苦頭，而且轟出個人在國際賽、也是對戰南韓的首發全壘打，楊晉說，能夠擊出這支全壘打感覺挺高興！情緒很激動。

對戰南韓包下3打點，楊晉說，今年在美國獨立聯盟比賽對這種球路很熟悉，今天的打擊也是這種感覺，打全壘打並沒有鎖定球路；至於守備，他感覺還好，不過，洲際球場比較硬一點，滾球比較快一些。

今年在美國獨立聯盟的訓練比賽讓楊晉成長很多，他表示，在各個層面都有成長，進步最多是打擊的精進，而他在國際成棒賽沒有打贏南韓隊的經驗，來台之前也練了很多、對戰有信心。而自己的參賽目標就是腳踏實地打好比賽。

(中時電子報)