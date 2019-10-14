外送員又傳車禍 遭闖紅燈汽車高速撞飛 16:402019/10/14 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 40歲的王姓Foodpanda外送員遭自小客車闖紅燈撞飛。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 汽車車頭嚴重破損。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 機車幾乎全毀。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 一名40歲的王姓Foodpanda外送員今中午12時許行經新莊區民安路時，原在路口停等紅燈，不料綠燈一起步，就遭47歲陳姓男子駕駛自小客車闖紅燈撞上，由於汽車速度相當快，王男當場被撞飛數公尺，緊急送往輔大醫院後，所幸並無生命危險，但身上有多處挫傷，目前仍留院觀察中。 火速認定僱傭關係！勞動部：Uber Eats、熊貓不交出勤紀錄將重罰175萬元 (中時 ) #紅燈 #汽車 #外送 #輔大 #大醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員站這扒飯 網嘆：用生命賺錢 15:582019/10/11 日常 送餐上工第2天 男車禍不治 04:102019/10/12 社會新聞 店家拖時間很母湯！外送員揭六輸 14:292019/10/12 日常 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 外送員3天第2起魂斷輪下 勞動部擬推新法 10:462019/10/14 生活 男客喊：進來啊！女外送一看驚呆 11:272019/10/14 生活 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ 11:412019/10/14 社會 連兩位外送員身亡 顧立雄：一周內發函給勞動部 11:522019/10/14 財經 藍委要勞動部查外送平台 根絕假承攬真僱傭 14:192019/10/14 政治 外送已走下坡 員工曝暗黑真相：不好賺了 14:262019/10/14 生活 社會熱門新聞 半夜哺乳 抱在懷中吸奶的竟是祂...想放開卻動彈不得 - 萬象 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男同事line人妻「吃肉棒」 法官嘆「無力感」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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