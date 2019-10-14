汽車車頭嚴重破損。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

機車幾乎全毀。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

一名40歲的王姓Foodpanda外送員今中午12時許行經新莊區民安路時，原在路口停等紅燈，不料綠燈一起步，就遭47歲陳姓男子駕駛自小客車闖紅燈撞上，由於汽車速度相當快，王男當場被撞飛數公尺，緊急送往輔大醫院後，所幸並無生命危險，但身上有多處挫傷，目前仍留院觀察中。

(中時 )