嘉義市長黃敏惠（左）致贈加菜金給全國運動會嘉義市代表隊。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左）致贈水果禮盒給全國運動會嘉義市代表隊。（廖素慧攝）

全國運動會嘉義市代表隊受旗後將整裝出發。（廖素慧攝）

今年全國運動會將於本月19至24日在桃園市盛大展開，市長黃敏惠14日授旗給嘉義市代表隊，並致贈加菜金及慰勞水果，期勉選手發揮Kano永不放棄的運動家精神，為嘉義市爭取榮譽。

黃敏惠表示，體育代表一個國家的國力，嘉義市是愛運動的城市，市府致力營造友善運動環境，舉辦各項體育活動，拚運動經濟，感謝教練、體育會及議會的支持，期勉參賽選手發揮最大實力，為嘉義市爭光。

黃敏惠授旗，由角力選手陳威霖代表受旗，他曾於2017年全國運動會榮獲角力希羅式第6級金牌，是5連霸霸主，現任嘉義市北興國中的運動教練。

射擊選手劉宛渝代表接受加菜金，她榮獲今年世大運射擊不定向飛靶金牌，並打破全國紀錄。慰勞水果則由角力選手蔡承樺代表接受慰勞水果，他是今年全國總統盃男子組自由式第9級冠軍得主。

全國運動會於10月19日至24日於桃園市舉行6天，嘉義市報名參加田徑、游泳、跆拳道、角力、自由車、射擊、保齡球、高爾夫、現代五項、鐵人三項、武術及擊劍等12種賽事，有66名選手，代表團共105人。

(中時 )