北市士林區仰德大道4段32巷內一棟建物今天下午3點49分發生火警，轄區派出所先接到電話並轉警消到場，現場疑似有1名民眾在屋內，精神狀況不穩定，警消已撲滅火勢，並在屋內救出一名年約50歲的男子。

警消獲報後，派出消防車21輛、救護車3輛、人員65人，並在屋外發現濃煙，立即以3線水線進入屋內迅速撲滅火勢，並根據現場民眾表示，屋內疑似有人在屋內，警消進入屋內搜索，4點26分在3樓的房間救出屋主的兒子，意識清楚，警消確認其他樓層並無人受困，至於起火原因將後續釐清。

(中時 )