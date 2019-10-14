北市仰德大道火警 屋內救出1人 16:412019/10/14 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市仰德大道4段一處今天下午3點49分發生火警，警消4點26分在3樓救出屋主的兒子，意識清楚。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區仰德大道4段32巷內一棟建物今天下午3點49分發生火警，轄區派出所先接到電話並轉警消到場，現場疑似有1名民眾在屋內，精神狀況不穩定，警消已撲滅火勢，並在屋內救出一名年約50歲的男子。 警消獲報後，派出消防車21輛、救護車3輛、人員65人，並在屋外發現濃煙，立即以3線水線進入屋內迅速撲滅火勢，並根據現場民眾表示，屋內疑似有人在屋內，警消進入屋內搜索，4點26分在3樓的房間救出屋主的兒子，意識清楚，警消確認其他樓層並無人受困，至於起火原因將後續釐清。 (中時 ) #警消 #現場 #火勢 #民眾 #撲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 登山客爬七星山休克 直升機吊掛送醫 14:192019/10/10 社會 北市信義區住宅區驚傳大火 上百住戶撤出 21:522019/10/10 社會 吊籃翻覆 3名工人墜地身亡 04:102019/10/11 社會新聞 怕！民宅惡臭難聞 警破門驚見兩焦黑腐屍 08:032019/10/11 社會 雄安建設遭疑緩慢 韓正奉習近平指示現場督戰 12:232019/10/11 兩岸 85歲老婦獨駕搬運機 遭壓車底警消搶救 15:292019/10/11 社會 疑搶快闖紅燈 汽車駕駛撞死18歲騎士 16:102019/10/11 社會 花蓮市金三角商圈大火 7店面全毀 16:582019/10/12 社會 民宅廚房火警 和美七旬老翁燙燒命垂危 12:342019/10/14 社會 男坐11樓圍牆 警消勸說1個多小時 13:222019/10/14 社會 社會熱門新聞 半夜哺乳 抱在懷中吸奶的竟是祂...想放開卻動彈不得 - 萬象 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男同事line人妻「吃肉棒」 法官嘆「無力感」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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