華航總統專機今年7月遭爆出非法代購香菸醜聞，國安人員在機上購買上萬條香菸，規避稅金，多名高層職務因此被調動。華航今日證實，因應存倉菸品出口通關作業方式調整，昨起全航線暫停販售免稅菸品半年，近半年旅客搭乘華航時，無法在機上購買免稅菸。

立委黃國昌7月爆出總統專機私菸案，引發各界譁然，發現原來華航內部代購私菸早已行之有年，交通部長林佳龍下令徹查過往紀錄，要求華航交出歷年採購紀錄，另外多名高層人員遭撤職，台北地檢署則依《貪污治罪條例》及《稅捐稽徵法》等罪，起訴華航前副總邱彰信、總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉等13人。

私菸案爆出至今滿月，華航今日證實，由於接獲台北關通知，今日起要求存倉菸品需執行一般貨物出口通關作業，暫時不適用《保稅倉庫設立及管理辦法》規定，為因應此調整，華航已從昨日開始，全航線暫停販售免稅菸品，預計將暫停半年。

稍後，華航聲明如下：本公司接獲台北關通知，因應10月14日起存倉菸品出口通關作業方式調整，本公司航班暫停銷售免稅菸品，但並非禁賣。

(中時 )