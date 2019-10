軍事迷們又有新劇可看了,繼「諾曼地大空降」(Band of Brothers )和「太平洋戰爭」(The Pacific)之後,史蒂芬史匹伯(Steven Spielberg)和湯姆漢克斯(Tom Hanks)的製作公司,再推出第三部經典影集「空中大師」(Masters of the Air),將在11月1日推出,這是一部描寫B-17轟炸機組員情誼的故事。

軍事時報(Military Times)報導,這部作品將以唐納L米勒(Donald L. Miller)的同名書「空中大師:與納粹德國空戰的美國轟炸機男孩」為基礎,將跟隨美國陸軍航空兵第八航空隊( Eighth Air Force )的美國轟炸機飛行組員,他們每天冒著寒冷的空氣中飛行,即使在毫無遮蔽的晴天,也要執行對德國的轟炸任務。

「空中大師」將以歷史作家唐納L米勒的同名書為藍本,進行戲劇化的改編。(圖/網路)

在二戰歐洲戰場中,第八航空隊對柏林、德勒斯登、漢諾威等城市進行了三年(1942~1945年)的轟炸,投下了69萬7千噸炸彈,給納粹帶來沉重的打擊。是盟軍尚未打進德國前,對納粹德國領土最有殺傷力的作戰。

不過,暱稱「最強第八」(Mighty Eighth )的第八航空隊,損失也相當巨大,到戰爭結束時,航空隊損失了5,100架飛機與超過2萬6千名飛行員的性命。

The Mighty Eighth Official Teaser

說到B-17的二戰故事,就必須談到「曼菲斯美女號」(Memphis-Belle)。1943年夏天,導演威廉‧威勒(William Wyler)與他的攝影組,得到美軍同意參與拍攝B-17的戰時紀錄片,他所乘坐的曼菲斯美女號完整的通過戰爭考驗,最終成為1944年公布的第二次世界大戰的紀錄片「孟菲斯美女:飛行堡壘的故事」(Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress)。

「空中大師」預計將有8集,製作成本可能超過2億美元,會在網路串流平台Apple TV Plus上播出。

(中時電子報)