台北市長柯文哲14日在議會表示，汐止民生線等我有空再處理，引起汐止民眾不滿、新北市藍綠議員齊聲撻伐。新北市第12選區立委參選人李永萍更表示，「汐止交通的未來，不能掌握在柯文哲手上」，她若順利進入立院，將要求新北市府分階段施工，盡快完成捷運汐止至東湖段，解決20萬人塞車之苦。

汐止當地20萬人每天飽受塞車之苦，只期盼汐止民生線能盡快動工，但台北市長柯文哲今(14)日在議會上表示這條路線「等我有空」再來處理，引起汐止居民不滿，怒吼「到底要等到什麼時候」。

李永萍表示，台北市長柯文哲上次的「盲腸說」到這次的「有空再說」，讓新北市民相當失望，痛批柯文哲無法發揮人飢己飢精神，如果讓他這樣拖下去，民生汐止線施工之日遙遙無期，他認為新北市府應拿回主導權，不應讓柯文哲成為汐止民生線的絆腳石。

李永萍提到，汐止民生線在新北市部分已完成環評，動工事宜早準備齊全，但因台北市環評一直沒有結果，導致工程延宕，汐止居民苦不堪言，李永萍說，若將來順利進入國會，他一定會進交通委員會，要求新北市府將汐止民生線分為2個階段，先動工汐止至東湖段，盡快將台北捷運路網連接至汐止。

新北市議員張錦豪表示，交通問題不是讓警察每天站崗、指揮就能解決，新北市府一定要硬起來，拿回汐止民生線主導權。

新北市議員廖先翔也回應，實際上還是看捷運局月底送出環評修正的結果，就算台北市沒通過，新北市長侯友宜也說過，如果可行，捷運工程能分階段先進行汐止端部分。

(中時 )